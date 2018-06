Cuando el tecolote canta, el indio muere

Puntos Cardinales

Por Oscar Palacios

Eso no será verdad pero sucede, dice el refrán popular. Confieso que no me interesa el futbol pero admito que hay millones de seguidores y se les respeta. Pues sí, no parecía verdad pero sucedió: México le ganó a Alemania. Seguramente el gran Elías Caneti ya no escribiría su “Masa y poder”, sino Masa y poder del futbol.

El futbol es el deporte ideal para la manipulación, independientemente de un súper negocio para la mafia de las patadas con todo y medios masivos. Las armas mexicanas de los golazos se han cubierto de gloria. Claro, esto puede ser flor de un día. Se ganó una batalla, no la guerra. Que conste, para que después no se rasguen las vestiduras.

Ojalá que ese entusiasmo que desbordó las calles capitalinas y de otras ciudades, se logre el primero de julio para asistir a un evento donde se definirá el futuro de México: Más de lo mismo o el cambio deseado. La balanza parece inclinarse con AMLO y como los prianistas se dedicaron a los autogoles con golpes bajos, poco les queda por hacer. Acaso el fraude, que para eso son magos.

Meade sigue con su juego de palabras tratando al menos ocupar el segundo lugar. No lo ha logrado y eso que casi tienen en la lona—ahora box—a Anaya. Para ello ha contado con la colaboración de Calderón, doña Márgara y Cordero, especialistas en golpes bajos. El ex jefe Diego, en decadencia. Ha fallado estrepitosamente.

Los empresarios andan en la calma chicha. Los cetemistas apenas respiran. Dicen que temen que AMLO “destruya las instituciones de los trabajadores”. Creo que más bien destruirá a los líderes charros corruptos. Ejemplo icónico; el “líder” petrolero Romero Deschamps, quien en el colmo del cinismo se construye una residencia multimillonaria en Acapulco.

Estamos a ocho días en terminen las campañas y a catorce para el uno de julio. Escaso pero efectivos días, pero suficientes para que un Enrique Krauze preste su pluma y voz para denostar a AMLO. No es novedad, Clios son Clios o sea, bisnes are bisnes. Como historiador, seguramente escribirá en breve. La historia de los que se van al basurero de la historia.

Pero no hay que asustarse, siguen los gasolinazos, el peso se derrumba, el TLCAN vuela, la violencia política se recrudece y remata cuencas hidrológicas, etc. Ese es el México lindo y querido que nos deja Peña Nieto. Él sigue on el cuento de que deja un país maravilloso y la realidad sólo apunta a más pobreza, impunidad, discriminación, negación para aumentar el salario mínimo. Puros golazos.

Ah, se me olvidaba el debate. Como siempre, Anaya enseñó una retórica que dibuja a los demagogos, los profetas del autoritarismo. Meade, aunque estuvo más seguro, no pasó de las recetas de siempre. AMLO demostró que no es orador, sino honesto. No lo pudieron desbancar a pesar de las descalificaciones que a la postre resultaron falsas. Sé que Andrés Manuel habla lento pero seguro. No es el súper hombre de Nieztche. Como ser humano tiene sus luces y sus hombres. El que sea puro que arroje la piedra. Hay un poema fuerte cuyo crédito se le da al gran poeta Nicolás Guillén: La Pureza. Comienza diciendo: “Yo no voy a decirles que soy un hombre puro, porque habría que saber si la pureza existe. ¿Han probado ustedes el agua químicamente pura?, no sabe más que a pura mierda”. Leanlo completo. Está genial aunque no garantizo que sea del admirado Nicolás Guillén.

CHIAPAS

Velasco Coello sigue en la mira. Su destino es dudoso. Suponiendo que no gane su delfinito -aunque se duda que sea así, ya que está derrochando una millonada del dinero de los chiapanecos para imponerlo- se le acabaría el fuero. Le quedaría Rutilio pero este va a la baja porque se redujo el apoyo inicial.

¿Acaso a última hora lo incluyan como candidato a senador plurinominal aunque lo impida la ley? Tratándose de él, que atropella todo, podría ser. No le importa que la Auditoría Superior de la Federación le haya encontrado cerca de cinco mil millones de pesos que han sido desviados. Eso es de 2012 a 2016. ¿Cuánto se agregará al 2017 y 2018? Es más, todavía se da el lujo de apoyar a candidatos del Verde en Tabasco, según denuncia en esa entidad.

El caso es que su candidato, el mismo que se está forzando una elección de estado, Fernando Castellanos Cal y Mayor no levanta. Lo hace en las encuestas a modo y es todo. Sólo quedan dos. En primer lugar José Antonio Aguilar Bodegas, quien pulcramente ha seguido por las veredas de Chiapas—una vez más de tantas veces- con el aliento de que si puede llegar el cambio después de este gobierno depredador. Es el más lúcido, es el que llanamente dice qué hacer y cómo hacerlo. No es de frases hechas y demagogia rampante. Sus bonos crecen día a día.

En cuanto a Albores Gleason apenas se animó a las generalidades. Sin embargo ha mejorado su presencia. Aunque creo que Josean será el vencedor, si fuera lo contrario, Albores tendría la oportunidad. Lo que hay que evitar es que Velasco Coello, ahora en plan de ventrílocuo, maneje a su muñeco Titino Castellanos y Chiapas siga en la ignominia.

Y mientras la violencia política también se ha asomado en Chiapas—el caso de Ervin Pérez Alfaro, candidato del PRI a la alcaldía de La Trinitaria, a quien agredieron. Las pasiones aumentan por lo que hay que evitar que las agresiones se asomen. Los hermanos Pulido, con complejo de caciques, no lo quieren. ¿Estarán investigando?

Los maestros siguen con su movimiento. Creo que tienen la razón frente a la cerrazón estatal y federal. Quizá un cambio de táctica ayudaría a su movimiento. Primero: no cierren carreteras. Concéntrese en la ciudad capital. Ahí están los poderes, que aunque sordos, se asustan. Den una tregua a las elecciones para que el voto fluya y ya saben quién llegue a la presidencia y reforme lo laboral en educativo.

Al gobernador MVC ni le crean. Ahora anda de pachanga con lo de la CONVAGOS-conocida también como conago-, en los escasos seis meses que le queda su desgobierno. Que así sea.

Y ya con esta me despido: Jodidos pero futboleros