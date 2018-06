Te hablan, AMLO

Epistolario

Por Armando Rojas Arévalo

Te hablan, AMLO

ADRIANA: Llegar a la vejez es un proceso que toma minutos, metafóricamente hablando. Volteas al pasado y te preguntas en qué momento llegaste a ser la persona que el espejo te muestra. Ves tus fotografías y dices “¡no puede ser. Pasó muy rápido el tiempo!”. Tienes mucho pasado y tienes el hoy, pero el mañana es incierto. Te sientes aún con fuerzas, energía, creatividad y conocimientos, pero no hay nada para ti, más que una pensión o la presión en tu trabajo para que dejes el lugar a otros más jóvenes. Se acabó el futuro.

Llegas a una edad en que nadie se interesa por aprovechar tu experiencia, no obstante que tu vida está llena de ellas.

Muchos maestros de la UNAM que han entregado su vida a la academia, formando generaciones, están recibiendo cartas confidenciales por parte de la DGAPA (Dirección General de Asuntos del Personal) ofensivas, carentes de toda consideración, “invitándolos” a que dejen el claustro mediante el retiro voluntario, con una “gratificación” por parte de la UNAM y otras prestaciones. Le urge a la institución ocupar las plazas con maestros jóvenes, qué bueno, finalmente hay que dar oportunidad a los que vienen atrás, pero sin tomar en cuenta que la experiencia profesional de los maestros “antiguos” es producto de esa vida entregada a las aulas.

Abrir oportunidades a los jóvenes me parece una gran propuesta, pero no a costa de dar una patada en el trasero a los viejos maestros. No puedes sacar un alumno de un aula y meterlo como docente a otra. No puedes improvisar así. La calidad académica dela UNAM es por la excelencia de sus académicos.

A todo esto debo hacer la aclaración que no es mi caso, aunque por la edad, reconozco, debo ir pensando en un retiro voluntario. No ahora, quizá en dos años más.

Si bien es cierto, el envejecimiento de la población en México es uno de los retos más importantes que enfrenta el país. En poco tiempo la población en edades avanzadas aumentará respecto a otros grupos de edad, lo que implica cambios en las capacidades de trabajo y de producción, así como en la demanda de bienes y servicios, de salud, de seguridad social y de relaciones familiares.

En el Programa Nacional de Población 2008-2012 (PNP 2008-2012), se refleja ya la preocupación para atender el tema; se reconoce la necesidad de adaptar a muchas de nuestras instituciones como la seguridad social y la salud, e incluso la familia, para dar respuesta a una creciente población en edades avanzadas. Las prioridades deben ser: 1) atender la salud, 2) garantizar la seguridad económica, 3) apoyar el ámbito familiar, y 4) establecer nuevas relaciones sociales

La proporción de niñas, niños y adolescentes (personas de 0 a 14 años) en México ha disminuido en los últimos años y se ha incrementado la población de adultos y adultos mayores (30 años o más). Los adultos mayores mexicanos pasaron de ser el 6.2% del total de la población en 2010, al 7.2% en 2015, de acuerdo con el INEGI.

Estos datos coinciden con las últimas proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), de la Secretaría de Gobernación (Segob), de abril de 2013, que estimaba que en las siguientes tres décadas, la población tenderá a envejecer, ya que habrá una menor proporción de la población menor de 15 años y si bien la correspondiente a la mayor de 65 se incrementará, en el balance la población de 15 a 64 años aumentará su importancia en los próximos años.

Según la Conapo, para 2050 habrá 150 millones 837 mil 517 mexicanos y la esperanza de vida promedio será de 79.42 años; ésta, que actualmente es de 77.4 años para las mujeres y 71.7 para los hombres, aumentará a 81.6 y 77.3 años, respectivamente.

Esto no es un problema exclusivo de México, sino global. El envejecimiento de la población mundial se acelera a un ritmo sin precedentes, y para el año 2050, el 17% de los habitantes del planeta tendrán más de 65 años, proporción que hoy es de 8.5%. Solo en Estados Unidos, se estima que los mayores de 65 representarán casi el doble en las próximas tres décadas, con lo que llegarían a 88 millones en 2050. En tanto que a nivel mundial, se triplicará la cantidad de personas mayores de 80 años entre los años 2015 y 2050, llegando a los 446.6 millones, contra los 126.4 millones del 2015.La esperanza de vida también aumentará para el 2050, y pasará del promedio actual de 68.6 años a los 76.2 años.

¿Qué hacer entonces? No se trata de exterminar a los viejos, tampoco de impedir el acceso a los jóvenes. No se trata de hacer más asilos, tampoco el acelerar la muerte. No se trata de cerrar puertas a los jóvenes, sino de aprovechar la fuerza y la pujanza de estos con la experiencia de aquellos. Este es un reto de los futuros gobiernos.

DE OTRAS COSAS, UN GRITO DE ¡¡AUXILIO!! Este gobierno está privatizando todos nuestros recursos naturales. Ya privatizó el petróleo, ahora el agua. PEÑA NIETO aprovechó que la atención se concentró en las campañas y ahora en el mundial de futbol para firmar diez decretos que modificaron el status de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país, o sea, el 40 por ciento de las cuencas que contienen el 55 por ciento de las aguas superficiales del territorio nacional.

Esto quiere decir que PEÑA NIETO elimina la prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua en esas cuencas, con el pretexto de que servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años. Sigamos como patos sentados viendo televisión.

MIENTRAS, si creemos en las encuestas el virreinato de Veracruz seguro tendrá heredero. MIGUEL ÁNGEL YÚNES MÁRQUEZ, candidato de la coalición conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, hijo del actual gobernador MIGUEL ÁNGEL YÚNES LINARES, encabeza las preferencias del voto para la gubernatura de Veracruz. El joven YUNES aventaja cinco puntos a su adversario electoral más cercano, CUITLÁHUAC GARCÍA, abanderado de la alianza integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES)